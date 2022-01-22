В Татарстане выявили 156 новых случаев коронавируса

Фото: Максим Платонов

За последние сутки в Татарстане выявили 156 новых случаев заражения COVID-19. Из них 3 — завозные, остальные контактные. 31 человек госпитализирован, 125 получают лечение на дому. Больше всего заражений зафиксировано в Казани и Набережных Челнах.

За все время пандемии коронавирусом заразились 45 015 татарстанцев. В общей сложности выздоровел 38 191 житель республики, в том числе 80 — за минувшие сутки. Коронавирус унес жизни еще четырех татарстанцев. За все время пандемии от COVID-19 скончались 1 550 человек.

Фото: Максим Платонов

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Диана Жиленкова