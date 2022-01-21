В Минтрансе Татарстана назначены новые замминистра — они будут курировать транспортный и экономический блоки

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана назначены новые замминистра. Ими стали Айрат Садыков и Тимур Никонов. Соответствующие указы кабмина РТ размещены на официальном сайте правовой информации.

Новые заместители руководителя ведомства назначены с 20 января, следует из документа.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе министерстве транспорта и дорожного хозяйства Татарстана, Айрат Садыков будет курировать транспортный блок, а Тимур Никонов — экономический.

Тимур Никонов занимал должность заместителя руководителя по экономическому развитию исполкома Елабужского района РТ. Этот пост он покинул летом 2021 года.

Тимур Никонов Фото: tatarstan.ru

Айдар Садыков с 2015 года возглавлял филиала ФБУ «Росавтотранс» по РТ в Приволжском Федеральном округе. До этого с 2011-го он занимал должность директора ГБУ «Дирекция «АИУС-РТ». В 2008-2011 годах он был главой некоммерческого партнерства «Региональный институт внедрения информационных технологий».

Айрат Садыков Фото: tatarstan.ru

На сайте министерства транспорта и дорожного хозяйства Татарстана информации о назначении новых заместителей главы ведомства пока не появилось. В разделе «Руводоство министерство» у Фарита Ханифова указан лишь один заместитель — Артем Чукин.

Фото: mindortrans.tatarstan.ru

В прошлом месяце свой пост покинул замминистра строительства и ЖКХ Татарстана Айназ Ярмиев. Его назначили новым заместителем руководителя исполкома Нижнекамска по вопросам благоустройства.

Дарья Акимова