В Казани демонтируют шесть незаконно размещенных объектов
В Казани демонтируют и переместят несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.
В список входят:
- торговый объект на ул. Лейтенанта Красикова около дома №12а;
- торговый объект на ул. Алтынова около дома №15а;
- автофургон на ул. Айдарова около дома №8а;
- автофургон на ул. Рихарда Зорге около дома №75;
- автофургон на ул. Аделя Кутуя около дома №7;
- торговый павильон на ул. Галии Кайбицкой около дома №12.
В прошлом месяце власти Казани распорядились демонтировать более 40 незаконно установленных торговых объектов и павильонов. Они расположены в различных районах города.
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