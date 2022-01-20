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В Казани демонтируют шесть незаконно размещенных объектов

10:27, 20.01.2022
В Казани демонтируют шесть незаконно размещенных объектов
Фото: realnoevremya.ru (архив)

В Казани демонтируют и переместят несколько самовольно установленных и незаконно размещенных объектов движимого имущества. Соответствующее распоряжение опубликовано в сборнике документов мэрии города.

В список входят:

  • торговый объект на ул. Лейтенанта Красикова около дома №12а;
  • торговый объект на ул. Алтынова около дома №15а;
  • автофургон на ул. Айдарова около дома №8а;
  • автофургон на ул. Рихарда Зорге около дома №75;
  • автофургон на ул. Аделя Кутуя около дома №7;
  • торговый павильон на ул. Галии Кайбицкой около дома №12.
Фото: realnoevremya.ru

В прошлом месяце власти Казани распорядились демонтировать более 40 незаконно установленных торговых объектов и павильонов. Они расположены в различных районах города.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

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