В Казани будут дорабатывать проект планировки территории Фермы-2
В Казани отклонили и направили на доработку проект планировки территории Фермы-2. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.
Согласно документу, основаниями для доработки стали результаты общественных обсуждений, которые проходили с период с 18 ноября по 23 декабря.
Также сегодня в мэрии Казани опубликовали постановления, согласно которым в городе демонтируют 44 незаконно установленных торговых объекта и павильона.
Недавно власти Татарстана утвердили проекты планировок территорий под размещение нефтяных объектов. Речь идет об объектах «Обустройство Южно-Родниковского поднятия Клубничного месторождения сверхвязкой нефти», «Котельная Южно-Родниковская» и др.
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