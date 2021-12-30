Новости общества

12:07 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Казани будут дорабатывать проект планировки территории Фермы-2

10:58, 30.12.2021
В Казани будут дорабатывать проект планировки территории Фермы-2
Фото: realnoevremya.ru

В Казани отклонили и направили на доработку проект планировки территории Фермы-2. Соответствующее постановление опубликовано в сборнике документов мэрии города.

Согласно документу, основаниями для доработки стали результаты общественных обсуждений, которые проходили с период с 18 ноября по 23 декабря.

Фото: Максим Платонов

Также сегодня в мэрии Казани опубликовали постановления, согласно которым в городе демонтируют 44 незаконно установленных торговых объекта и павильона.

Недавно власти Татарстана утвердили проекты планировок территорий под размещение нефтяных объектов. Речь идет об объектах «Обустройство Южно-Родниковского поднятия Клубничного месторождения сверхвязкой нефти», «Котельная Южно-Родниковская» и др.

Диана Жиленкова
Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также