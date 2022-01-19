Суд не стал арестовывать Порошенко или просить за него залог в $35,8 миллиона

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Печерский районный суд Киева не стал арестовывать экс-президента Украины Петра Порошенко, который является фигурантом уголовного дела о поставках донбасского угля в 2014—2015 годах. Ему избрали меру пресечения в виде личного обязательства и обязали сдать паспорта для выезда за границу, хотя обвинение требовало арестовать его или внести залог в $35,8 миллиона.

В отношении Порошенко заведено уголовное дело сразу по трем статьям Уголовного кодекса Украины: «Финансирование терроризма», «Государственная измена» и «Создание террористической организации». Если его вину признают, ему грозит до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без нее.

На выходе из суда он поблагодарил граждан за поддержку. У здания собрались украинцы, которые поддерживают экс-президента. Перед заседанием у зала суда даже произошли столкновения с силовиками — участники массовой акции в поддержку Порошенко пытались разжечь огонь в железных бочках, которые установили у здания суда, пишет ТАСС. Так они якобы хотели согреть остывший на морозе чай.

6 января Печерский районный суд Киева арестовал имущество Порошенко — квартиры, земельные участки, корпоративные права и доли в инвестиционных фондах, страховых компаниях, банках, прочих учреждениях и предприятиях. Защита бывшего украинского лидера обжаловала это решение.

Судебное заседание об избрании меры пресечения проходило в Киеве 17 января. Однако суд так и не смог выбрать меру пресечения, хотя провел пять часов в совещательной комнате. Само заседание длилось почти 11 часов. В тот же день, как и сегодня, у здания суда проходила массовая акция в поддержку Порошенко.



Татьяна Демина