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Видеоопрос: «Вам нравится такая морозная и снежная зима?»

00:00, 23.01.2021
Видеоопрос: «Вам нравится такая морозная и снежная зима?»
Фото: Максим Платонов

Начало 2021 года в Татарстане ознаменовалось крепкими морозами и обильными снегопадами. Из-за вторжения холодного арктического воздуха в некоторых районах республики температура понизилась до -40 градусов, а днем столбики термометров не поднимались выше 30 градусов ниже нуля. Как выяснило «Реальное время» в ходе своего еженедельного видеоопроса, многим татарстанцам настоящая зима пришлась по нраву.

— Как вам нынешняя морозная и снежная зима? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео Камиля Исмаилова
Общество Татарстан

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