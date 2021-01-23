Видеоопрос: «Вам нравится такая морозная и снежная зима?»

Начало 2021 года в Татарстане ознаменовалось крепкими морозами и обильными снегопадами. Из-за вторжения холодного арктического воздуха в некоторых районах республики температура понизилась до -40 градусов, а днем столбики термометров не поднимались выше 30 градусов ниже нуля. Как выяснило «Реальное время» в ходе своего еженедельного видеоопроса, многим татарстанцам настоящая зима пришлась по нраву.

