В Приволжском районе Казани всем двором вытаскивали застрявшую в снегу скорую — видео
В Казани жители Приволжского района час вытаскивали машину скорой помощи, застрявшую в снегу во время снегопада. Видеоролик появился в соцсетях.
Автомобиль скорой помощи застрял в снегу на улице Мостовой Приволжского района. На помощь пришли местные жители с лопатами.
«Застряла скорая помощь. Вытаскиваем всем двором, но бесполезно. В общем, снег не убирают абсолютно никогда, здесь забытая богом улица», — говорит автор ролика.
Ранее Гидрометцентр РТ сообщал, что в Казани за сутки выпало 50% месячной нормы осадков.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым