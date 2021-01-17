В Приволжском районе Казани всем двором вытаскивали застрявшую в снегу скорую — видео

Фото: МЧС РТ (архив)

В Казани жители Приволжского района час вытаскивали машину скорой помощи, застрявшую в снегу во время снегопада. Видеоролик появился в соцсетях.

Автомобиль скорой помощи застрял в снегу на улице Мостовой Приволжского района. На помощь пришли местные жители с лопатами.

«Застряла скорая помощь. Вытаскиваем всем двором, но бесполезно. В общем, снег не убирают абсолютно никогда, здесь забытая богом улица», — говорит автор ролика.



Ранее Гидрометцентр РТ сообщал, что в Казани за сутки выпало 50% месячной нормы осадков.



Ольга Плешкова