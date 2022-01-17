В Татарстане на этой неделе ожидается теплая погода и снегопады

Фото: Максим Платонов (архив)

В Татарстане на этой неделе установится теплая погода. В ближайшие дни дневная температура воздуха не опустится ниже — 8 градусов, сообщили в Гидрометцентре РТ.

По прогнозу синоптиков, во вторник, 18 января, в Татарстане ожидается снег и метель. В первую очередь они коснутся западных районов. Ночью ожидается от 6 до 11 градусов мороза. Днем температура будет держаться в пределах от -1 до -6°С. Кроме того, прогнозируется сильный южный ветер порывами до 18 м/с.

В среду, 19 января, в Татарстане также ожидается снег и метель. Ночью синоптики прогнозируют до -3..-8 градусов и сильный южный ветер порывами до 17 м/с. Днем потеплеет до -1 до -6°С.

В четверг, 20 января, в республике местами пройдет снег. По прогнозу синоптиков, ночью похолодает до -6..-11 градусов, днем ожидается 3-8 градусов мороза.

Фото: Максим Платонов

По предварительному прогнозу Гидрометцентра РТ, в пятницу, 21 января, в основном в западных районах Татарстана пройдет небольшой снег. Он ожидается к концу дня и вечером.

В выходные, в субботу и воскресенье, в Татарстане вновь пройдет снег. Синоптики прогнозируют метель и сильный ветер. Ночью температура опустится до -9..-14 градусов, а при прояснениях до -19°С. Днем ожидается -6..-11 градусов.



Напомним, сегодня в Татарстане ожидается -11 градусов, сильный ветер. На дорогах гололедица.

Татьяна Демина