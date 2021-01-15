Переведенцев: в Казани в январе месячная норма осадков уже выполнена

Фото: Максим Платонов

В Казани месячная норма осадков уже выполнена. За январь в столице Татарстана должно было выпасть 41 мм осадков. С начала месяца до вчерашнего дня выпало 26 мм, рассказал профессор кафедры метеорологии и климатологии, экологии атмосферы Института экологии и природопользования КФУ Юрий Переведенцев.

Вчерашний снегопад типичен для местности. Тогда выпало 16 мм снега — это более чем третья часть месячной нормы осадков.

— Теперь уже идет с избытком. Но это хорошо, так как осадки необходимы для сельского хозяйства, — отмечает Переведенцев.

Фото: realnoevremya.ru

Обилие осадков объясняется тем, что в регион приходят южные циклоны с атмосферными теплыми фронтами. Кроме того, в декабре выпала только половина нормы осадков.

Эксперт спрогнозировал, что в январе снега выпадет больше нормы.

— В январе атмосферное давление, температура воздуха все время меняются. Надо полагать, что и во вторую половину месяца колебательный характер погоды сохранится, — передает его слова пресс-служба КФУ.

Сегодня в Гидрометцентре Татарстана сообщили, что за сутки высота снега в столице республики выросла на 8 см.



Татьяна Леухина