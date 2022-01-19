В Госдуме предложили использовать «Пушкинскую карту» при покупке учебной литературы

Фото: Максим Платонов

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил расширить действие «Пушкинской карты». В частности, речь идет о приобретении учебной литературы, поскольку такие траты актуальны для возрастной категории обладателей карты.

Сухарев отметил, что покупка специализированной литературы, например, для подготовки будущих медиков и других специалистов, требует серьезных затрат. Так, цена одного качественного учебника может достигать нескольких тысяч рублей, передает RT.

Фото: Максим Платонов

Недавно обладатели «Пушкинской карты» получили еще одну возможность — карту стали принимать в кинотеатрах. Речь идет о российских фильмах, созданных при поддержке Министерства культуры РФ и Фонда кино. В связи с этим номинал карты увеличили с 3 до 5 тысяч рублей.

Получить «Пушкинскую карту» могут молодые люди в возрасте от 14 до 22 лет. Ее средства можно потратить на посещение культурных объектов — музеев, театров, библиотек и др.

Диана Жиленкова