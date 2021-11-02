Верховный суд РТ освободил директора кранового завода

Фото: «Реальное время»/ Ирина Плотникова

Сенсационное решение вынес только что Верховный суд Татарстана. Арестованный руководитель Набережночелнинского кранового завода Марс Тимербулатов освобожден под запрет определенных действий, передает с заседания журналист «Реального времени».



Решение Советского райсуда Казани от 15 октября оспаривали и адвокаты, и прокуратура. Причем представитель отдела надзорного ведомства прямо указал в своем апелляционном представлении — в основу решения суда положены недостоверные данные о том, что Тимербулатов пытался скрыться от следствия.

Проведенная прокуратурой проверка подтвердила обратное: на момент возбуждения уголовного дела 12 октября фигурант уже два дня находился в Калининграде, куда улетел с семьей, чтобы отметить свой день рождения. Причем одновременно с билетами туда бронировались и выкупались билеты обратно. И по прилету в аэропорт Бегишево 13 октября Тимербулатов был задержан.

По ходатайству защиты к материалам приобщили ряд медицинских документов о состоянии здоровья подозреваемого.

За время ареста Тимербулатову успели предъявить обвинение в мошенничестве с оборонным заказом на 5 млн рублей и уклонении от уплаты налогов на полмиллиарда.

«Реальное время» готовит эксклюзивный репортаж с заседания суда.