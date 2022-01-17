Подай заявку до 1 февраля и стань участником Школы 21 от СБЕРА

В казанском кампусе «Школы 21» продолжается прием заявок для участия в зимних отборочных интенсивах. «Школа 21» — школа программирования от Сбера, которая дает возможность любым кандидатам от 18 лет, успешно прошедшим отборочные этапы, бесплатно получить востребованное образование в сфере ИТ.

«Школа 21» уже объединила более двух с половиной тысяч обучающихся как из России, так и из других стран ближнего и дальнего зарубежья. Больше половины участников младше 22 лет, треть — в возрасте от 23 до 30 лет, чуть меньше — в возрасте от 31 года до 50 лет, также несколько участников старше 50 лет. При этом доля девушек остается высокой для ИТ-индустрии — 25%. Более половины участников ранее не имели опыта программирования. Более 1000 участников «Школы 21» уже на стажировке или получили работу в крупнейших ИТ-компаниях, таких как Сбер, «Тинькофф Банк», «Яндекс», Google, Ozon, СИБУР, «Газпром» и другие.

Стать участником обучения может любой человек в возрасте от 18 лет.

Для поступления необходимо зарегистрироваться на сайте ( https://clck.ru/aifdx ) и успешно пройти отборочные испытания — две онлайн-игры на 25 минут. После этого у вас откроется возможность записаться на ближайшую онлайн-встречу и пройти «отборочный интенсив».

Отборочный интенсив — это четырехнедельный (26 дней) отбор, который участники проходят в очном режиме на кампусе, в среднем не менее 8 часов ежедневно. По итогам отбора выявляются самые мотивированные участники, которые поступают на обучение бесплатно. Для прохождения интенсива не нужны знания, обучение проводится с нуля.

Даты ближайших «интенсивов» в Казани: с 14 февраля по 11 марта и с 14 марта по 8 апреля. Зарегистрироваться можно по ссылке: https://clck.ru/aifdx.

Чем участие в «Школе 21» может быть интересным для вас:

Платить за обучение не нужно. А во время стажировок в ИТ-компаниях, которые запланированы на период обучения, вы будете получать зарплату.

Вы можете совмещать обучение с работой или учебой в вузе. Школа открыта 24/7, и вы сами выстраиваете график обучения.

Вы сами выбираете направление обучения, в Школе нет учителей, лекций и оценок, обучение по методу P2P (peer-to-peer).

«Школа 21» предоставляет бесплатное проживание в Казани для тех, кто успешно прошел отборочный интенсив.

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО «Сбербанк»