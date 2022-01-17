Продажи Ford Transit в 2021 году выросли на 47%

Продажи Ford Transit выросли на 47% в 2021 году по сравнению с 2020 годом — компания реализовала 21 452 новых автомобиля в России и на экспортных рынках, сообщает пресс-служба «Соллерс Форд».



43% продаж пришлось на крупные корпоративные поставки, 57% составили заказы со стороны малого бизнеса, ИП и частных клиентов. Самые крупные за прошедший год поставки — для компаний «Яндекс.Драйв и «Почта России».

Фото: sollersford.ru

В Татарстане завод «Соллерс Форд» возобновил работу после новогодних праздников 10 января.

Маргарита Головатенко