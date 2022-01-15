Телефонные мошенники придумали новую схему обмана россиян через «Госуслуги»

Телефонные мошенники разработали новую схему обмана через портал «Госуслуги» с помощью QR-кодов. Об этом сообщает «Коммерсант».

По словам руководителя аналитического центра Zecurion Владимира Ульянова, злоумышленники звонят жертвам от имени сотрудников «Госуслуг» и просят их продиктовать код из СМС, якобы нужный для активации или привязки QR-кода к странице пользователя. Благодаря этому можно войти в аккаунт жертв и получить их личные данные.

Ульянов добавил, что при таких звонках притупляется бдительность, так как собеседники не требуют перевод денег. Он добавил, что стоит использовать двухфакторную аутентификацию для защиты личного кабинета на «Госуслугах».

Фото: pxhere.com

В конце декабря сообщалось, что за два дня жители Татарстана перевели мошенникам более 16,5 млн рублей. Те звонили жертвам, представившись работниками банка.

Дарья Акимова