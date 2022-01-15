Глава районов Казани спел о проблемах жителей

Глава Кировского и Московского районов Казани Сергей Миронов в песне призвал жителей города обращаться в администрацию районов в случае возникновения проблем, такой ролик он выложил в Instagram.



Миронов исполнил песню на мотив «Если у вас нету тети» из фильма «Ирония судьбы, или С легким паром!». «Если у вас много снега, если в подъезде мороз, течет с потолка от соседа — сразу пишите, сразу звоните, сразу бегите в КирМос», — спел он.

Горожанам идея понравилась, в комментариях жители отметили креативный подход к исполнению. Некоторые жители сразу последовали совету из песни и начали писать под видео комментарии с просьбами обратить внимание на ту или иную проблему в городе.

Маргарита Головатенко