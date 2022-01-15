Байтасов считает, что контракты между Казахстаном и Татарстаном будут исполняться

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Известный казахстанский медиаменеджер и профессиональный журналист Арманжан Байтасов выразил мнение о продолжении взаимоотношений Казахстана с Татарстаном после протестов в стране:



— Я думаю, что все разумные контакты, все контракты, которые были подписаны, они точно будут исполняться. В Казахстане все работает в принципе стабильно, страна достаточно богатая, большая. У нас не только ресурсы, но человеческий капитал достаточно качественный. И у нас действительно давнишние отношения с Татарстаном — и братские, и экономические.

Байтасов упомянул выгодные контракты с «Татнефтью» и КАМАЗом. В экономическом плане, как и в культурологическом, ничего измениться не должно. «Мы как были братским народом, так им и останемся. Наша общая история очень длинная, мы переплетены и друг от друга точно никуда не отойдем», — сказал журналист в эфире программы «Интервью без галстука с Андреем Кузьминым».

Байтасов также рассказывал о начале протестов в Алматы.

На фоне недавних событий в Казахстане из республики эвакуировались около 30 татарстанцев. Казанец Александр Рунов рассказал о вывозе из страны самолетом Воздушно-космических сил (ВКС) России.

Маргарита Головатенко