За новогодние праздники казанцы заказали более 10 тысяч кг мандаринов

Жители Казани заказали более 10 тысяч кг мандаринов в онлайн-ретейлере «Самокат». Исследователи сервиса проанализировали заказы казанцев в период с 27 декабря по 9 января.

В период подготовки к Новому году значительно вырос спрос на непродовольственные товары. В конце декабря казанцы покупали с доставкой на дом праздничные украшения и подарочную упаковку на 35% больше, чем в предыдущие недели месяца. Также в предновогодний период вырос спрос на уходовую косметику (+23%), а также на парфюм и декоративную косметику (+5%).

Фото: pixabay.com

В период новогодних праздников жители Казани начали заказывать больше яиц (+12%), безалкогольных напитков (+11%) и консервированных продуктов (+7%). При этом многие сократили покупки сладостей. Спрос на кондитерские изделия и сладкую выпечку упал на 30%.

Курьеры «Самоката» в Казани в период праздников доставили более 150 тысяч заказов. Больше всего заказов было сделано 30 декабря. В этот день число заказов на 22% превысило средние показатели за месяц. При этом спрос на доставку в столице Татарстана вырос почти в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Перед Новым годом ТАСС подсчитывал, что жителям Татарстана для покупки ингредиентов к салату оливье придется потратить в среднем 416,9 рубля. А стоимость «новогоднего набора», куда входит минимальный комплект товаров для подготовки к празднику, достигла 4 935 рублей.



Татьяна Леухина