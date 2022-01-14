В Следственном управлении Татарстана вручили награды лучшим сотрудникам и отличившимся гражданам

Фото: СУ СК РФ по РТ

На торжественном собрании, приуроченном к празднованию очередной годовщины образования Следственного комитета России, лучшим сотрудникам и отличившимся гражданам вручили награды. Их вручал руководитель Следственного управления Валерий Липский.



По итогам 2021 года лучшим следственным подразделением признали следственный отдел по Альметьевску. Лучшим следователем отдела по расследованию особо важных дел стал старший следователь четвертого отдела по расследованию особо важных дел (преступления в сфере экономики) Зиннур Зайнутдинов, а лучшим следователем территориального следственного отдела — следователь по особо важным делам Азнакаевского МРСО Раиль Газетдинов.

Руководителя Нурлатского межрайонного следственного отдела Рустема Хайруллина наградили медалью СК РФ «За чистоту помыслов и благородство дел» — награду вручили за высокую нравственность, благородные поступки и безупречное выполнение служебных обязанностей. В июне 2021 года он стал донором костного мозга для трехлетнего ребенка. Благодаря его поступку удалось спасти жизнь маленького пациента.

Наградили и пятерых отличившихся граждан. Почетной грамотой Следственного управления награжден мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев — за плодотворное и эффективное взаимодействие со Следственным управлением.

Валерий Липский напомнил, что Следственное управление по республике признано лучшим территориальным следственным органом СК РФ по итогам работы за десять лет. Он призвал не сбавлять темпов работы.

Маргарита Головатенко