В Татарстане на капремонт центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи выделят 304 млн рублей

Главинвестстрой Татарстана объявил тендер на проведение капитального ремонта помещений (зданий) центров психолого-педагогической помощи детям и молодежи. Начальная цена договора — 304,3 млн рублей. Источником финансирования выступает бюджет республики.

В общей сложности капремонт нужно провести на 15 объектах, расположенных в Казани, Альметьевске, Нижнекамске, Лениногорске и Набережных Челнах. 10 центров расположены в столице республики.

Фото: Илья Репин (архив)

Оказать услугу необходимо в период с момента заключения госконтракта до 1 декабря 2022 года. Заявки на участие принимаются до 17 января.

В ноябре сообщалось, что в Альметьевске планируют отремонтировать центральную районную больницу за 48,6 млн рублей.

Диана Жиленкова