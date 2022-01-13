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SpaceX запустила украинский спутник на ракете-носителе Falcon 9

21:59, 13.01.2022
SpaceX запустила украинский спутник на ракете-носителе Falcon 9
Фото: скриншот трансляции

Компания SpaceX успешно запустила украинский спутник «Сич-2-30» на ракете-носителе Falcon 9. Трансляция велась на YouTube.

Спутник запустили с мыса Канаверал во Флориде. Старт состоялся в 18:26 мск. После ракета-носитель успешно вернулась на стартовую площадку.

Спутник «Сич-2-30» предназначен для мониторинга использования земель, растительности, лесных и водных ресурсов, а также ликвидации последствий стихийных бедствий. Это первый за 11 лет собственный спутник Украины.

В декабре SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с 52 спутниками Starlink.

Татьяна Леухина
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