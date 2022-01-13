В Нурлатском районе Татарстана заселили 24-квартирный соципотечный дом

В селе Средняя Камышла Нурлатского района Татарстана началось заселение соципотечного дома на 24 квартиры по адресу улица Александра Волкова, 1. Об этом сообщает пресс-служба Госжилфонда при президенте РТ.

В здании три этажа и три подъезда. Общая площадь 14 однокомнатных и 10 двухкомнатных квартир составляет около 1,1 тысячи кв. метров. Все они полностью готовы для проживания, оборудованы двухконтурными газовыми котлами и плитами, сантехникой, датчиками пожарной сигнализации, счетчиками учета воды, газа, электроэнергии и автоматическими газоанализаторами.

В доме будут жить восемь работников бюджетных организаций района, семь многодетных семей, шесть детей-сирот, два медработника, улучшивших свои жилищные условия за счет республиканского гранта, и одна молодая семья.

Фото: t.me/goszhilfondRT

В конце декабря 2021 года в казанском «Салават купере» заселили новый 388-квартирный соципотечный дом. Он находится по адресу улица Махмута Гареева, 11/2.

Дарья Акимова