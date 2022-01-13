В России зафиксировано снижение числа работников моложе 30 лет почти на полмиллиона человек

За период с сентября 2020 года по сентябрь 2021 года в России уменьшилось количество работников в возрасте от 20 до 29 лет на 460,5 тысячи человек. Об этом сообщает РБК со ссылкой на исследование компании FinExpertiza, основанное на данных Росстата.

Тенденция к сокращению числа таких работников пошла с начала 2010-х годов. За 11 лет работающей молодежи стало меньше на 6 млн. Сегодняшние ее представители — это немногочисленное поколение, рожденное в 1990-е годы.

Причинами такой тенденции специалисты считают демографическую яму 90-х, потерю работы среди занятых в сфере услуг из-за пандемии, недоверие работодателей к начинающим специалистам и учебу в вузах. По словам президента FinExpertiza Елены Трубниковой, многие выпускники вузов оказываются в своеобразной западне, связанной с маленькими зарплатами и недостатком рабочей квалификации.

Также отмечается, что, помимо молодежи, снижение количества работающих зафиксировано среди лиц старше 70 лет. Но в данном случае сокращение составило только 24 тысячи человек.

Фото: realnoevremya.ru

В конце ноября президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», заявил, что демографическая проблема страны является первоочередной для решения.

Дарья Акимова