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Путин считает демографическую проблему одной из самых важных для России

15:36, 30.11.2021
Путин считает демографическую проблему одной из самых важных для России
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», заявил, что демографическая проблема страны является первоочередной для решения. Об этом сообщает RT.

Путин рассказал, что в России было два естественных спада в демографическом развитии — во время Великой Отечественной войны в 1943—1944 годах и после распада СССР в начале — середине 1990-х годов. Оба уровня падения рождаемости были равнозначны. Самый низкий был зафиксирован в 1999 году — тогда он составил чуть больше 1 млн 200 тысяч рождений. В 2006 году, для примера, родилось почти 2 млн россиян.

Президент считает, что эта проблема приобрела и системообразующий и экономический характер. В связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, потери РФ составляют примерно 1,2% в год.

Фото: kremlin.ru

Помимо этого, на форуме Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов и призвал Кабмин страны подготовить обновленный план действий в связи с омикрон-штаммом.

Дарья Акимова
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