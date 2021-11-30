Путин считает демографическую проблему одной из самых важных для России

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме «Россия зовет!», заявил, что демографическая проблема страны является первоочередной для решения. Об этом сообщает RT.

Путин рассказал, что в России было два естественных спада в демографическом развитии — во время Великой Отечественной войны в 1943—1944 годах и после распада СССР в начале — середине 1990-х годов. Оба уровня падения рождаемости были равнозначны. Самый низкий был зафиксирован в 1999 году — тогда он составил чуть больше 1 млн 200 тысяч рождений. В 2006 году, для примера, родилось почти 2 млн россиян.

Президент считает, что эта проблема приобрела и системообразующий и экономический характер. В связи с отсутствием нужного количества рабочих рук на рынке труда, потери РФ составляют примерно 1,2% в год.

Фото: kremlin.ru

Помимо этого, на форуме Путин анонсировал появление в России гиперзвукового оружия с максимальной скоростью 9 Махов и призвал Кабмин страны подготовить обновленный план действий в связи с омикрон-штаммом.



Дарья Акимова