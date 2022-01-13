Банк ЗЕНИТ в 2021 году нарастил объем выдачи ипотеки до 7,9 млрд рублей

Банк ЗЕНИТ в 2021 году предоставил свыше 2 тыс. ипотечных кредитов на сумму 7,9 млрд рублей, что на 43% выше результата 2020 года. Только в декабре на эти цели было выдано 1,1 млрд рублей. Чаще всего клиенты брали ипотеку в Республике Татарстан, Московском регионе, Санкт-Петербурге и Ленинградской области.



«Высокий спрос на ипотеку в декабре связан с сезонным увеличением потребительской активности. Влияние также оказали ожидания населения роста процентных ставок и стоимости недвижимости. В целом ключевым драйвером роста ипотечного кредитования в 2021 году стали расширения условий по льготным программам. В частности, семейную ипотеку могут взять супруги с одним ребенком, рожденным с 1 января 2018 года по 31 декабря 2022 года», — отметила заместитель председателя правления Банка ЗЕНИТ Наталья Тутова.



Банк ЗЕНИТ предлагает кредиты на покупку жилья как на первичном, так и на вторичном рынке недвижимости, включая апартаменты и таунхаусы. Оформить ипотеку можно по ставке от 4,89% годовых. Минимальный первоначальный взнос — 10 % от общей стоимости приобретаемой недвижимости. Максимальный срок кредитования — 25 лет.



Подать заявку на выдачу ипотечного кредита клиенты могут на официальном сайте банка или в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн».

Материал предоставлен пресс-службой ПАО «Банк ЗЕНИТ»