Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременным
Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что заседание Совета Россия — НАТО в Брсселе 12 января проходит своевременно, об этом он написал в своем Twitter.
Он отметил, что заседание проводится в «критический момент для безопасности Европы», сообщает RT.
«Когда напряженность высока, еще более важно, чтобы мы сели за один стол и обсудили то, что нас беспокоит», — заявил Столтенберг.
Заседание Совета Россия — НАТО проходит в Брюсселе после переговоров представителей МИД РФ и США, посвященных вопросам безопасности.
комментарии
Пока никто не оставил комментарий, будьте первым