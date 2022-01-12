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Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременным

13:50, 12.01.2022
Столтенберг назвал заседание Совета Россия — НАТО своевременным
Фото: pixabay.com

Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг считает, что заседание Совета Россия — НАТО в Брсселе 12 января проходит своевременно, об этом он написал в своем Twitter.

Он отметил, что заседание проводится в «критический момент для безопасности Европы», сообщает RT.

«Когда напряженность высока, еще более важно, чтобы мы сели за один стол и обсудили то, что нас беспокоит», — заявил Столтенберг.

Фото: pixabay.com

Заседание Совета Россия — НАТО проходит в Брюсселе после переговоров представителей МИД РФ и США, посвященных вопросам безопасности.

Маргарита Головатенко
ОбществоВласть Татарстан

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