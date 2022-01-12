В Татарстане коронавирусом заболели еще 102 человека

В Татарстане зарегистрировано 102 заболевших COVID-19. Всего на 12 января в республике зарегистрирован 43 851 случай заражения коронавирусом.

По данным оперштаба РФ, за весь период выздоровели 37 224 человека, в том числе 134 за минувшие сутки.

Умер за весь период 1 501 человек, в том числе четверо за сутки.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера в Татарстане сообщалось о 103 новых случаях заражения.

Маргарита Головатенко