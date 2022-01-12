В Татарстане коронавирусом заболели еще 102 человека
В Татарстане зарегистрировано 102 заболевших COVID-19. Всего на 12 января в республике зарегистрирован 43 851 случай заражения коронавирусом.
По данным оперштаба РФ, за весь период выздоровели 37 224 человека, в том числе 134 за минувшие сутки.
Умер за весь период 1 501 человек, в том числе четверо за сутки.
Вчера в Татарстане сообщалось о 103 новых случаях заражения.
Маргарита ГоловатенкоОбществоМедицина Татарстан
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