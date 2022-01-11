Дмитрий Квартальнов: «Никогда не поставим играть больного человека, как в одной команде»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов после гостевой победы над петербургским СКА (1:3) подвел итоги встречи. По его мнению, пропустить одну шайбу в Санкт-Петербурге — это успех его команды. А о том, что, благодаря этой победе, казанцы обеспечили себе место в плей-офф, он узнал только от журналистов на пресс-конференции.

— Честно, не знал об этом. Спасибо, что подсказали, — сказал специалист.



Также Квартальнов ответил на вопрос о заболевших хоккеистах, которые пропустили игру против СКА. Он отметил, что никогда не поставит на матч игроков с высокой температурой.



— Как можем — так и будем играть, ситуация непростая. Могу сказать точно, что никогда не поставим в состав больного человека, как в одной команде, где несколько ребят играли с температурой. Подобные вещи в такое время совершать неправильно, этого нельзя делать, — сказал Квартальнов.

Напомним, ранее нижегородское «Торпедо» уступило «Нефтехимику» в Нижнекамске (2:1). После игры наставник Дэвид Немировски признавался, что хоккеисты играли с температурой.