В Челнах после вмешательства прокуратуры работникам выплатили более 26 млн рублей долгов по зарплате

Прокуратура Челнов провела проверку исполнения трудового законодательства в обществе с ограниченной ответственностью «Ак Барс Металл». Об этом сообщил старший помощник прокурора по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

236 работникам не выплачивали зарплату за сентябрь-ноябрь 2021 года. Предприятие задолжало им 26,5 млн рублей.

Фото: прокуратура РТ

В адрес руководителя ООО «Ак Барс Металл» внесли представление. Также было возбуждено дело об административном правонарушении «Нарушение трудового законодательства» (по ч. 6 ст. 5.27 КоАП РФ).

28 декабря 2021 года заместитель прокурора Татарстана Ильнур Ибрагимов провел личный прием работников предприятия.



На прошлой неделе стало известно, что мировой суд судебного участка №1 по Агрызскому судебному району Татарстана оштрафовал 52-летнего руководителя ООО «Водоканал» на 100 тысяч рублей за невыплату зарплаты работникам.



Татьяна Леухина