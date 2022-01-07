Татарстанцы могут вернуться в Казань из Алма-Аты через Бишкек

Россияне могут вернуться из Казахстана в свою страну через столицу Киргизии — Бишкек, сообщил полномочный представитель Татарстана в Казахстане Денис Валеев.



Власти Киргизии отменили обязательные ПЦР-тесты при пересечении границы. Если россияне приняли решение вернуться через Бишкек, Полномочное представительство поможет добраться гражданам от пункта пограничного контроля на казахо-кыргызской границе до Бишкека и разместиться в гостиницах до вылета в Москву или Казань.

Телефоны Полномочного представителя Татарстана в Республике Казахстан Дениса Валеева: +77057550051 и +79172855337.

Маргарита Головатенко