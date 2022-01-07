Новости общества

12:37 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

За сутки в России выявили 16 735 случаев заболевания коронавирусом

11:35, 07.01.2022 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
За сутки в России выявили 16 735 случаев заболевания коронавирусом
Фото: realnoevremya.ru

За последние сутки в России выявили 16 735 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 618 035 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 7 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 22 035 человек, всего выздоровевших — 9 645 712 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 787 россиян, всего от инфекции скончались 314 604 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 15 316 случаях заболевания коронавирусом в России.

Маргарита Головатенко
ОбществоМедицина Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также