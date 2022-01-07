За сутки в России выявили 16 735 случаев заболевания коронавирусом

За последние сутки в России выявили 16 735 случаев заболевания коронавирусом. Всего заболевших по стране выявили 10 618 035 человек, сообщает федеральный оперштаб по борьбе с коронавирусом.

По данным на 7 января, за сутки в связи с выздоровлением от коронавируса выписали 22 035 человек, всего выздоровевших — 9 645 712 человек.

За сутки коронавирус унес жизни 787 россиян, всего от инфекции скончались 314 604 человека.

Фото: realnoevremya.ru

Вчера сообщалось о 15 316 случаях заболевания коронавирусом в России.

Маргарита Головатенко