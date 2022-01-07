В селе Высокая Гора в Татарстане построят школу на 500 мест за 145,5 млн рублей

В селе Высокая Гора в Высокогорском районе Татарстана построят школу на 500 мест, на это из бюджета Татарстана предусмотрено 145,5 млн рублей, такой тендер есть на сайте госзакупок.

Заказчик — ГБУ «Главстрой РТ». Подрядчик должен выполнить строительно-монтажные и иные работы, в том числе установить оборудование. Заявку можно подать до 17 января, аукцион проведут в тот же день.

Площадь застройки составит 2 776,1 куб. м. Здание будет трехэтажным и с подвалом. На первом этаже, помимо прочего, расположатся актовый зал на 200 мест, учебные кабинеты начальной школы, мастерская трудового обучения, медицинский блок и обеденный зал на 250 мест. На втором этаже — спортзал, тренерская, инвентарная, раздевальные, душевые, игровая комната, кабинеты начальной и средней школы, лаборантские, библиотека, кабинет логопеда. На третьем этаже будут находиться кабинеты средней школы, кружковая, кабинет черчения, кабинеты завучей, директора, психолога и заместителя по АХЧ.



Фото: realnoevremya.ru

В конце декабря «Главстрой РТ» объявил тендер на выполнение инженерных изысканий, разработку проектной и рабочей документации. Начальная цена договора — 26,9 млн рублей.



Маргарита Головатенко