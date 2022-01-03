Квартальнов — о матче с «Сибирью»: «У нас есть люди, которые могут сыграть и жестко и жестоко»

Главный тренер казанского «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов повел итог выездного поединка с новосибирской «Сибирью» (2:6). По его словам, эта победа важнее личного юбилея — 800 игр в Континентальной хоккейной лиге. Также он отметил концовку игры, когда казанцам удалось забросить трижды.

— Чуть-чуть не разобрались с 2-мя голами в меньшинстве — они такие корявенькие были, но любые шайбы могут зайти. Нужно было нам поработать в этих моментах. Очень хорошо, что забили 6 голов «Сибири» — эта команда мало пропускает, — сказал наставник «Ак Барса».

Также специалист ответил на вопрос о силовой манере игры со стороны хоккеистов «Сибири», которые в течение игры правоцировали казанцев на драку.

— Мы можем играть в любой хоккей. Пусть он будет драчливый, какой угодно — мы готовы ко всем поворотам событий. У нас есть люди, которые могут сыграть и жестко и жестоко. Мы хотели сыграть по-другому, но «Сибирь» начала делать такие вещи, значит, будем играть так, — подвел итог Квартальнов.

Следующий матч «Ак Барс» проведет в Хабаровске с местным «Амуром». Начало встречи — 10:00 по московскому времени.