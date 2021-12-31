Руководителя Агрызского «Водоканала» оштрафовали за невыплату зарплаты на сумму более 18 млн рублей

Мировой суд судебного участка №1 по Агрызскому судебному району Татарстана вынес приговор по уголовному делу в отношении 52-летнего руководителя ООО «Водоканал». Его признали виновным в невыплате заработной платы (по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ).



В период с января 2019 года по июнь 2020 года руководитель больше двух месяцев и частично больше трех месяцев не выплачивал работникам зарплату. Долг по оплате труда составил 18 млн рублей. Его погасили только после вмешательства прокуратуры в июне 2020 года.

Суд назначил виновнику наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей в доход государства, сообщил старший помощник прокурора РТ по взаимодействию со СМИ Руслан Галиев.

Татьяна Леухина