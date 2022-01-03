В Госдуме предложили размещать на алкоголе «страшные картинки», как на сигаретах

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию, размещать на напитках «страшные картинки», как на пачках сигарет. Об этом пишет «РИА Новости».

Фото с трагическими последствиями употребления алкоголя депутат предложил размещать на 65-70% площади бутылок. Также, по мнению Хамзаева, на упаковке необходимо указывать о вреде алкоголя в любом количестве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце декабря он выступил с инициативой вынести магазины с алкоголем за пределы населенных пунктов.



Татьяна Леухина