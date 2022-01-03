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В Госдуме предложили размещать на алкоголе «страшные картинки», как на сигаретах

12:58, 03.01.2022
В Госдуме предложили размещать на алкоголе «страшные картинки», как на сигаретах
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Депутат Госдумы Султан Хамзаев предложил обязать компании, распространяющие алкогольную продукцию, размещать на напитках «страшные картинки», как на пачках сигарет. Об этом пишет «РИА Новости».

Фото с трагическими последствиями употребления алкоголя депутат предложил размещать на 65-70% площади бутылок. Также, по мнению Хамзаева, на упаковке необходимо указывать о вреде алкоголя в любом количестве.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

В конце декабря он выступил с инициативой вынести магазины с алкоголем за пределы населенных пунктов.

Татьяна Леухина
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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