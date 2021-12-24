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В Госдуме предложили вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов

09:21, 24.12.2021 2
В Госдуме предложили вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов
Фото: pixabay.com

В России стоит рассмотреть возможность вынесения магазинов с алкоголем за пределы населенных пунктов, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.

Депутат упомянул сказанное во время пресс-конференции заявление президента РФ Владимира Путина о том, что вопрос заботы о здоровье нации, сохранения и укрепления демографии — тема геополитического значения.

«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», — приводит слова Хамзаева «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент РФ упоминал, что в России обостряется одна из важнейших проблем в сфере демографии. Главные тезисы с большой пресс-конференции Владимира Путина — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьБизнесРозничная торговля

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комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11:38
    Лучше бы запретили пальмовое масло и обратили наконец внимание на качество продуктов питания.Вот эти меры точно привели бы к оздоровлению нации.А кто пьёт он и на луну сходит за алкоголем.
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  • Анонимно 15:15
    правильно, у таксистов хоть работы добавится
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