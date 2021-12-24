В Госдуме предложили вынести алкомаркеты за пределы населенных пунктов

В России стоит рассмотреть возможность вынесения магазинов с алкоголем за пределы населенных пунктов, заявил депутат Госдумы Султан Хамзаев.



Депутат упомянул сказанное во время пресс-конференции заявление президента РФ Владимира Путина о том, что вопрос заботы о здоровье нации, сохранения и укрепления демографии — тема геополитического значения.

«Считаю, что нам нужно взять успешный международный опыт и рассмотреть возможность вынесения алкогольных магазинов за пределы населенных пунктов», — приводит слова Хамзаева «РИА Новости».

Фото: realnoevremya.ru

Вчера президент РФ упоминал, что в России обостряется одна из важнейших проблем в сфере демографии. Главные тезисы с большой пресс-конференции Владимира Путина — в материале «Реального времени».

Маргарита Головатенко