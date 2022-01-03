В Лениногорском районе РТ спасатели освободили водителя «Нивы» из снежного плена

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В Лениногорском районе РТ спасатели помогли водителю «Нивы», застрявшему в снегу на полевой дороге у деревни Александровка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ.

Спасатели прибыли на помощь в 4 часа утра. Водитель 1989 года рождения не мог выбраться самостоятельно из снежной ловушки. По прибытии к месту вызова спасатели помогли мужчине выбраться из снежного перемёта и сопроводили машину до трассы.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по РТ

В декабре в Татарстане сотрудники ГИБДД помогли колонне из 27 автомобилей вырваться из снежного плена. Инцидент произошел на автотрассе Казань — Ульяновск, машины не могли ехать из-за нулевой видимости.