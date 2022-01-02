C 1 июля детям младше 14 лет можно оформить прописку через портал «Госуслуги»

С 1 июля 2022 года детям младше 14 лет можно оформить регистрацию по месту жительства через портал «Госуслуги». Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Уточняется, что такая услуга будет доступна всем россиянам старше 14 лет к 2023 году. Cейчас в России через портал «Госуслуги» без посещения территориального подразделения МВД можно оформить временную прописку.

В МВД считают, что подобные изменения сделают регистрационный учет для жителей России более удобным и минимизируют посещения ими подразделений ведомства.

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Ранее стало известно, что в 2022 году на «Госуслугах» станут доступны 100 новых сервисов.

Дарья Акимова