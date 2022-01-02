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В МЧС России предупреждают о приближении к Земле опасного астероида весной 2029 года

14:43, 02.01.2022 1
В МЧС России предупреждают о приближении к Земле опасного астероида весной 2029 года
Фото: wikipedia.org

По прогнозам, 13 апреля 2029 года к Земле должен близко приблизиться считающийся одним из наиболее опасных астероид Апофис. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, входящий в структуру МЧС.

Астероид подойдет на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Скорость сближения оценивается в 7,42 километра в секунду. По расчетам экспертов, при столкновении астероида с Землей высвободившаяся энергия составит 1 717 мегатонн. Это в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

Апофис был открыт американскими учеными в 2004 году. Его диаметр составляет около 325 метров, вес — примерно 27 млн тонн.

Фото: pixabay.com

В марте 2021 года на расстоянии 4,4 млн километров от Земли пролетал астероид 2021 CF8. Его размер составлял 52 метра.

Дарья Акимова
Общество

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комментарии

  • Анонимно 15:45
    В воскресенье в СМИ появилась информация со ссылкой на ученых МЧС России, что планете якобы угрожает астероид, который сблизится с Землей в 2029 году. "МЧС России не имеет отношения к прогнозу о смертельном астероиде. Все разработки, которые, вероятно, существуют, не имеют отношения к спасательному ведомству. Предложения такого характера могут делать ученые, которые изучают космос", - сказали в пресс-службе.

    В ведомстве отметили, что россиянам в новогодние праздники стоит заботиться о противопожарной безопасности, а не "угрозах" из космоса.

    В свою очередь источник ТАСС уточнил, что изучение астероида Апофис, о котором написали СМИ, относится к 2013 году. После этого ученые ни раз официально заявляли, что он не представляет опасности, хотя и пролетит достаточно близко к Земле.
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