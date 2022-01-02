В МЧС России предупреждают о приближении к Земле опасного астероида весной 2029 года

По прогнозам, 13 апреля 2029 года к Земле должен близко приблизиться считающийся одним из наиболее опасных астероид Апофис. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций, входящий в структуру МЧС.

Астероид подойдет на расстояние, на котором на орбите размещены геостационарные спутники. Скорость сближения оценивается в 7,42 километра в секунду. По расчетам экспертов, при столкновении астероида с Землей высвободившаяся энергия составит 1 717 мегатонн. Это в 30 раз больше, чем при взрыве самой мощной в мире советской термоядерной бомбы, испытанной в 1961 году.

Апофис был открыт американскими учеными в 2004 году. Его диаметр составляет около 325 метров, вес — примерно 27 млн тонн.

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В марте 2021 года на расстоянии 4,4 млн километров от Земли пролетал астероид 2021 CF8. Его размер составлял 52 метра.



Дарья Акимова