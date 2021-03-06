Сегодня к Земле приблизится астероид размером с самолет

Сегодня, 5 марта, на расстоянии 4,4 млн километров от Земли пролетит астероид 2021 CF8. Его размер близок к параметрам пассажирского самолета — 52 метра.

Также сегодня к планете приблизится астероид 2021 CN3. Он пролетит ближе к Земле, но его размеры значительно меньше астероида 2021 CF8, пишет «РИА Новости».

По данным научно-исследовательского центра NASA JPL, в ближайшие 3 дня рядом с нашей планетой пролетят еще три космических тела. Самый массивный — астероид 2021 EB. Его диаметр равен 43 метрам. Он пролетит на расстоянии 2,7 млн километров от Земли.

Фото: pixabay.com

Напомним, в декабре к планете приближались пять астероидов. Два из них подлетали к Земле ближе, чем Луна.

Татьяна Демина