Новости общества

08:17 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Сегодня в Татарстане ожидается облачность, небольшой снег и до -15 градусов

06:25, 03.01.2022
Сегодня в Татарстане ожидается облачность, небольшой снег и до -15 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В понедельник, 3 января, в Татарстане прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой снег и метель. Днем без существенных осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ветер будет северо-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица, местами сохранятся снежные заносы.

Максимальная температура днем составит -10... -15 градусов. В Казани ожидается -12... -14 градусов. В Набережных Челнах синоптики обещают от -11 до -15 градусов.

Общество Татарстан

Новости партнеров

комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также