Сегодня в Татарстане ожидается облачность, небольшой снег и до -15 градусов

В понедельник, 3 января, в Татарстане прогнозируется облачность с прояснениями. Ночью местами небольшой снег и метель. Днем без существенных осадков. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра РТ.

Ветер будет северо-западный, западный умеренный. На дорогах гололедица, местами сохранятся снежные заносы.

Максимальная температура днем составит -10... -15 градусов. В Казани ожидается -12... -14 градусов. В Набережных Челнах синоптики обещают от -11 до -15 градусов.