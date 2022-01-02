Путин уволил генерала СК Габдулина, возглавлявшего дела «Зимней вишни» и расстрела в Пермском университете

Президент России Владимир Путин уволил из Следственного комитета РФ генерал-майора юстиции Рустама Габдулина, который вел расследования о пожаре в ТЦ «Зимняя вишня», расстреле в Пермском университете и другие. Об этом сообщает «Коммерсант» со ссылкой на телеграм-канал адвоката Сергея Бадамшина.

Согласно имеющейся информации, указ подписан от 28 декабря 2021 года. Однако такого документа нет ни на портале официальных правовых актов, ни на сайте Кремля. Причины увольнения в нем также не описываются.

Рустам Габдулин ранее вел несколько громких общественно-политических дел. Среди них дела бывшего мэра Владивостока Игоря Пушкарева и экс-главы «РусГидро» Евгения Дода, пожар в «Зимней вишне». Сообщается, что ему всего 41 год.

Фото: kremlin.ru

Ранее Путин указом освободил от должности помощника секретаря Совбеза РФ Александра Абелина.

Дарья Акимова