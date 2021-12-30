Цифровой логотип Года цифровизации в Татарстане можно приобрести за токены

Токены Года цифровизации в Татарстане разместили на популярных мировых НФТ-платформах цифрового искусства OpenSea и Rarible. Об этом сообщает пресс-служба Минцифры РТ.

Цифровой логотип может приобрести любой желающий. Деньги, вырученные с продажи логотипа, пойдут на благотворительность.

Фото: artlebedev.ru

На платформе OpenSea доступны токены с пронумерованными логотипами «Цифровой Татарстан» от #0001 до #0010, на Rarible — токены от #0011 до #0020.

В течение следующего года Минцифры планирует разместить дополнительные НФТ-токены Года цифровизации в РТ на популярных мировых платформах. Общее количество токенов доведут до 2022.

Во вторник глава Минцифры Татарстана Айрат Хайруллин и известный дизайнер Артемий Лебедев презентовали в Казани логотип Года цифровизации в Татарстане. В основе рисунка лежит буква «Т», состоящая из пикселей. Автором айдентики стал дизайнер и нейросеть «Николай Иронов».



Татьяна Леухина