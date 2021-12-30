Путин подписал закон о запрете автоматического списания социальных выплат в счет погашения долгов россиян

Президент России Владимир Путин подписал закон о запрете автоматического списания социальных выплат за долги граждан страны. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

Согласно закону, банкам запрещается списывать единовременные социальные выплаты, которые получают россияне по решению правительства страны, в счет погашения задолженности по потребительским кредитам без согласия заемщика по каждой такой выплате.

Фото: realnoevremya.ru

Недавно Путин подписал закон о заморозке накопительной части пенсий до 2024 года и закон об ожидаемом периоде выплаты накопительной пенсии на 2022 год. Они вступят в силу 1 января 2022 года.

Диана Жиленкова