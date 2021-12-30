Telegram представил новое обновление
Telegram представил новое обновление, в котором появилась возможность скрывать текст в сообщении. Об этом сообщается в блоге компании.
Пользователи смогут выделить часть набранного сообщения и применить форматирование «Скрытый». Такой текст не показывается ни в сообщениях, ни в списке чатов и оповещениях. Чтобы просмотреть сообщение, нужно просто нажать его.
Также в мессенджере появилась функция реакций — для этого пользователь может отправить некоторые из эмодзи. В личных чатах реакции включены постоянно. Администраторы групп и каналов будут выбирать, разрешить ли их и какие именно эмодзи будут доступны в чате.
В обновлении также добавилась функция перевода сообщений. Чтобы воспользоваться функцией, нужно нажать на сообщение и выбрать «Перевести» в появившемся меню. Еще одна функция — генерация QR-кода для перехода в профиль любого пользователя, у которого есть публичная ссылка.
В октябре создатель мессенджера Павел Дуров сообщал, что Telegram будет демонстрировать официальные рекламные сообщения в каналах. Он заверил, что они будут удобнее для пользователей.
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