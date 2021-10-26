Telegram запустит рекламную платформу

Мессенджер Telegram впервые начнет демонстрировать официальные рекламные сообщения в каналах. Об этом сообщил основатель мессенджера Павел Дуров в своем аккаунте.

Сейчас пользователи видят рекламу, которую публикуют владельцы Telegram-каналов, обычным сообщением. По словам Дурова, официальные рекламные сообщения, которые внедряет Telegram, будут намного более комфортными для пользователей. Доход от таких рекламных объявлений позволит мессенджеру дальше предоставлять пользователям бесплатный и неограниченный сервис.

Реклама будет демонстрироваться в крупных общедоступных Telegram-каналах, у которых более чем 1 тысяча подписчиков, их ограничат 160 символами.

Сегодня Роскомнадзором внес в реестр социальных сетей мессенджер Telegram. Интернет-площадка обязана самостоятельно выявлять и блокировать запрещенную информацию.



Татьяна Леухина