В МИД РФ не видят повода для пересмотра моратория на смертную казнь

Позиция России по мораторию на смертную казнь твердая, в стране не видят поводов для ее пересмотра, заявил уполномоченный МИД по вопросам прав человека, демократии и верховенства права, заместитель директора департамента по гуманитарному сотрудничеству и правам человека Григорий Лукьянцев.



Дипломат указал, что мораторий соблюдается, и в этом отношении у России есть обязательства, которые были приняты при вступлении в Совет Европы, сообщает «РИА Новости».

По словам Лукьянцева, позиция России определена в том числе решением Конституционного суда, который ввел мораторий на высшую меру наказания.

Фото: realnoevremya.ru

Ранее председатель Конституционного суда РФ Валерий Зорькин допустил, что в будущем в России могут снять мораторий на смертную казнь. Вопрос о возвращении этой меры не может быть закрыт до тех пор, пока происходят умышленные убийства, счел председатель КС.

Маргарита Головатенко