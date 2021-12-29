В Татарстане открыли две новые поликлиники
В Зеленодольске и Агрызе открыли новые поликлиники. Их построили «в исключительно сжатые сроки», рассказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.
Новая детская поликлиника в Зеленодольске рассчитана на 200 посещений в смену. В ней имеется отделение амбулаторно-поликлинического приема несовершеннолетних, лечебно-профилактические кабинеты и отделение здорового ребенка, ЛФК и физиотерапии.
Отделение амбулаторно-поликлинического приема новой поликлиники Агрыза за смену готово принять 250 взрослых. Еще 20 пациентов в смену могут обследовать в женской консультации.
В поликлинике Агрыза имеется рентгенодиагностическое отделение, кабинет функциональной диагностики и клинико-диагностическая лаборатория. Медучреждение оснащено рентгенологическим компьютерным томографом, маммографом и прочим медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба президента Татарстана.
На прошлой неделе новая поликлиника открылась в Высокогорском районе Татарстана. Ее местные жители ждали с 2016 года.
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