В Татарстане открыли две новые поликлиники

Фото: Максим Платонов (архив)

В Зеленодольске и Агрызе открыли новые поликлиники. Их построили «в исключительно сжатые сроки», рассказал премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

Новая детская поликлиника в Зеленодольске рассчитана на 200 посещений в смену. В ней имеется отделение амбулаторно-поликлинического приема несовершеннолетних, лечебно-профилактические кабинеты и отделение здорового ребенка, ЛФК и физиотерапии.

Отделение амбулаторно-поликлинического приема новой поликлиники Агрыза за смену готово принять 250 взрослых. Еще 20 пациентов в смену могут обследовать в женской консультации.

В поликлинике Агрыза имеется рентгенодиагностическое отделение, кабинет функциональной диагностики и клинико-диагностическая лаборатория. Медучреждение оснащено рентгенологическим компьютерным томографом, маммографом и прочим медицинским оборудованием, сообщает пресс-служба президента Татарстана.

На прошлой неделе новая поликлиника открылась в Высокогорском районе Татарстана. Ее местные жители ждали с 2016 года.



Татьяна Демина