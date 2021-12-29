Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
Россия предложила заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, сказал замглавы МИД Олег Сыромолотов.
По его словам, Москва выступает за интернационализацию управления интернет-сети и равноправное участие государств в этом процессе, а также за сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета, сообщает «РИА Новости».
Сыромолотов считает, что соглашение будет эффективным лишь при принятии всеми государствами.
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