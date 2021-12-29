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Россия предложила заключить международное соглашение по интернету

06:44, 29.12.2021
Россия предложила заключить международное соглашение по интернету
Фото: pixabay.com

Россия предложила заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, сказал замглавы МИД Олег Сыромолотов.

По его словам, Москва выступает за интернационализацию управления интернет-сети и равноправное участие государств в этом процессе, а также за сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Сыромолотов считает, что соглашение будет эффективным лишь при принятии всеми государствами.

Маргарита Головатенко
ТехнологииITОбщество

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