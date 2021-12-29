Россия предложила заключить международное соглашение по интернету

Россия предложила заключить соглашение о международном регулировании управления интернетом, сказал замглавы МИД Олег Сыромолотов.



По его словам, Москва выступает за интернационализацию управления интернет-сети и равноправное участие государств в этом процессе, а также за сохранение суверенного права государств регулировать национальный сегмент интернета, сообщает «РИА Новости».

Фото: pixabay.com

Сыромолотов считает, что соглашение будет эффективным лишь при принятии всеми государствами.

Маргарита Головатенко