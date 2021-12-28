Бастрыкин назвал западные игры и кино оружием против России

Зарубежные фильмы и компьютерные игры насквозь пропитаны желанием представить Россию в негативном свете. Об этом заявил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

Герои зарубежных фильмов и игр с русскими фамилиями нередко выступают антагонистами. Логика противостояния «русской угрозе» «вшита» в сюжет многих произведений, в том числе и фантастического жанра. Это делает их оружием пропаганды, считает Бастрыкин.

Фото: realnoevremya.ru (архив)

Запад насаждает российской молодежи чуждые ценности и идеалы, а «информационно-психологические диверсии и «вестернизация» культуры» угрожают утратой Россией «своего культурного суверенитета», приводит его слова «Российская газета».

В октябре Бастрыкин поручил проверить высказывания артиста Моргенштерна о бессмысленности празднования Дня Победы.



Татьяна Леухина