В Казани на ночную уборку улиц вышли 321 единица техники и 55 дорожных рабочих

В Казани на ночную уборку улиц от снега вышла 321 единица специальной техники. Об этом сообщается на сайте мэрии столицы РТ.

Вывозить снег будут с участков улиц Абжалилова, Аграрной, Адоратского, Амирхана, Арбузова, Батурина, Баумана, Вахитова, П. Витера, Волгоградской, Воровского, Гагарина, Даурской, Декабристов, Н. Ершова, Кремлевской, Курчатова, Лаврентьева, Лесгафта, Лобачевского, Ломжинской, Муштари, Петербургской, Толстого, Четаева, Чистопольской, К. Цеткин, Яруллина, Оренбургского и Сибирского трактов, Горьковского шоссе, Ноксинского спуска, а также микрорайона «Салават купере».



Фото: kzn.ru

Дорожные службы напомнили казанцам о том, что не нужно парковать автомобили вдоль проезжей части, потому что они могут помешать работе спецтехники.

В новогодние праздники в Казани в ресурсоснабжающих организациях будут дежурить 56 аварийных бригад, в составе которых свыше 250 человек и 100 единиц спецтехники и автотранспорта. Это в два раза больше, чем в обычные дни.

